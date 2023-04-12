Украерорух прокоментував прогноз Євроконтролю щодо «закритого неба» до 2029 року — Finance.ua

Украерорух прокоментував прогноз Євроконтролю щодо «закритого неба» до 2029 року Вчора 11:47 — Казна та Політика

Украерорух прокоментував прогноз Євроконтролю щодо «закритого неба» до 2029 року

Оприлюднений прогноз Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні лише у 2029 році є припущенням. Повітряний простір України буде відкрито одразу після припинення бойових дій.

Про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху.

«Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Украерорусі, прогноз Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) по відновленню польотів в європейському регіоні робиться двічі на рік і оновлює 7-річні прогнози щодо повітряного руху загалом по регіону. Він базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, балтійських, скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон).

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, «через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування».

На основі цих актуальних вхідних даних фахівці Євроконтролю зробили припущення до кінця горизонту планування — до 2029 року.

Після появи нових об’єктивних факторів — завершення війни та переформатування мережі маршрутів — прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

Також в Украерорусі запевнили, що Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі. Спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, який охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо.

Нагадаємо, у звіті Європейської організації безпеки повітряної навігації (Євроконтролю) прогнозується, що обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, рф та білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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