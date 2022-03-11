Uklon запускає послугу Evacuation для міжміських поїздок — Finance.ua
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Uklon запускає послугу Evacuation для міжміських поїздок

11.03.2022, 12:14Особисті фінанси
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Український сервіс виклику Uklon запустив послугу Evacuation для здійснення міжміських перевезень. Раніше створювати поїздки можна було лише в межах одного міста та області.

Як користуватися послугою?

Для того щоб зробити таке замовлення, необхідно вибрати клас авто Evacuation в мобільному додатку.
Тариф на поїздку повторює тариф міста, з якого планується виїзд, крім вартості кілометра за містом, — вона подвоєна. Пасажир може керувати ціною подорожі, змінюючи її вручну за допомогою повзунка. Максимально збільшити вартість можна вручну до 5 разів від стандартного тарифу.
Перевезення здійснюють водії, які співпрацюють із сервісом, проте Uklon планує залучати і сторонніх водіїв, щоб була можливість евакуювати якомога більше людей.

Доступні міста

Під час виконання поїздок з Києва, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Харкова, Запоріжжя, Чернігова, Білої Церкви, Житомира та Сум сервіс не бере комісію з водіїв.
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За матеріалами: Forbes.ua
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