Угорщину потрібно частіше критикувати за позицію щодо України - Єврокомісія — Finance.ua

Угорщину потрібно частіше критикувати за позицію щодо України - Єврокомісія
Європейські політики занадто коректно висловлюються про Угорщину, яку потрібно частіше критикувати за її позицію щодо російського вторгнення в Україну. Про це заявила віце-президент Єврокомісії Вера Юрова під час публічних дебатів на платформі Café Evropa, пише Euractiv.
«Ми спостерігаємо надмірно слизьку коректність з боку європейських політиків», — заявила вона.
На думку Юрової, уряд Угорщини потрібно критикувати частіше, особливо через його позицію щодо російського вторгнення в Україну.
Також віце-президент Єврокомісії підтвердила, що виконавчі органи Євросоюзу мають намір продовжувати судовий процес у зв’язку з порушенням принципів верховенства права в Угорщині.
Позиція Угорщини щодо війни в Україні
На початку війни Угорщина формально засудила російську агресію проти України, але вкрай неохоче погодилася на введення санкцій, постійно вимагаючи для себе поблажок і періодично погрожуючи заблокувати весь пакет.
Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.
При цьому Угорщина продовжує демонстративно підтримувати зв’язки як з росією, так і з білоруссю, роблячи вигляд, що це якось допоможе припинити війну.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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