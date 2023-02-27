Угорщину потрібно частіше критикувати за позицію щодо України - Єврокомісія — Finance.ua

Угорщину потрібно частіше критикувати за позицію щодо України - Єврокомісія Сьогодні 18:00

Європейські політики занадто коректно висловлюються про Угорщину, яку потрібно частіше критикувати за її позицію щодо російського вторгнення в Україну. Про це заявила віце-президент Єврокомісії Вера Юрова під час публічних дебатів на платформі Café Evropa, пише Euractiv

«Ми спостерігаємо надмірно слизьку коректність з боку європейських політиків», — заявила вона.

На думку Юрової, уряд Угорщини потрібно критикувати частіше, особливо через його позицію щодо російського вторгнення в Україну.

Також віце-президент Єврокомісії підтвердила, що виконавчі органи Євросоюзу мають намір продовжувати судовий процес у зв’язку з порушенням принципів верховенства права в Угорщині.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

На початку війни Угорщина формально засудила російську агресію проти України, але вкрай неохоче погодилася на введення санкцій, постійно вимагаючи для себе поблажок і періодично погрожуючи заблокувати весь пакет.

Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.

При цьому Угорщина продовжує демонстративно підтримувати зв’язки як з росією, так і з білоруссю, роблячи вигляд, що це якось допоможе припинити війну.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.