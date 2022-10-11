Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з росії — Finance.ua

Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з росії Вчора 16:15 — Енергетика

Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з росії

Офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що Угорщина та Сербія збудують нафтопровід, яким транспортуватиметься сира нафта з росії.

Про це чиновник написав у себе в Twitter

«Олександр Вуйчич та прем’єр-міністр Орбан домовилися про будівництво нафтопроводу до Угорщини», — написав Ковач.

За його словами, новий нафтопровід дасть можливість забезпечувати Сербію дешевшою сирою нафтою російської марки Urals. Трубу підключать до вже існуючого нафтопроводу «Дружба».

Також угорський чиновник заявив, що на цю мить постачання нафти здійснюється спеціальним трубопроводом, який проходить територією Хорватії, проте надалі це стане нереалізованим через введені Євросоюзом санкції проти росії.

Раніше міністр технологій і промисловості Угорщини Ласло Палькович заявив, що країна збирається позбутися російського газу до 2050 року. Це відбуватиметься коштом масштабної електрифікації всіх регіонів. При цьому, як пише видання Portfolio.hu , це буде зроблено лише в тому випадку, якщо умови не зміняться.

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