Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з росії

Енергетика
300
Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з росії
Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з росії
Офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що Угорщина та Сербія збудують нафтопровід, яким транспортуватиметься сира нафта з росії.
Про це чиновник написав у себе в Twitter.
«Олександр Вуйчич та прем’єр-міністр Орбан домовилися про будівництво нафтопроводу до Угорщини», — написав Ковач.
За його словами, новий нафтопровід дасть можливість забезпечувати Сербію дешевшою сирою нафтою російської марки Urals. Трубу підключать до вже існуючого нафтопроводу «Дружба».
Також угорський чиновник заявив, що на цю мить постачання нафти здійснюється спеціальним трубопроводом, який проходить територією Хорватії, проте надалі це стане нереалізованим через введені Євросоюзом санкції проти росії.
Раніше міністр технологій і промисловості Угорщини Ласло Палькович заявив, що країна збирається позбутися російського газу до 2050 року. Це відбуватиметься коштом масштабної електрифікації всіх регіонів. При цьому, як пише видання Portfolio.hu, це буде зроблено лише в тому випадку, якщо умови не зміняться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.