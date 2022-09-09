Угорщина — проти газового плану Єврокомісії, тому що боїться помсти росії Вчора 13:36 — Енергетика

План Єврокомісії щодо обмеження ціни на російський газ суперечить інтересам Європи та Угорщини.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто перед екстреною зустріччю міністрів енергетики ЄС у відео у своєму Facebook, його цитує агентство Reuters

Сійярто сказав, що запропоноване обмеження ціни призведе до негайного припинення постачання до Європи.

«План, який передбачає обмеження ціни виключно на російський газ, що надходить трубопроводами, повністю суперечить інтересам Європи та Угорщини», — сказав Сійярто.

«Якщо цінові обмеження будуть введені виключно щодо російського газу, це, очевидно, призведе до негайного припинення постачання російського газу. Щоб визнати це, не потрібна Нобелівська премія», — додав він.

«Сьогодні вранці... ми зробимо все можливе, щоб Брюссель нарешті зрозумів, що постачання газу — це не ідеологічне чи політичне питання, а питання жорсткої фізичної реальності», — заявив Сійярто.

Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію за довгостроковою угодою з росією та ще 1 млрд кубометрів трубопроводом з Австрії. Угода з «Газпромом» розрахована на 15 років.

У п’ятницю міністри енергетики країн ЄС обговорять способи стримування цін на енергоносії, оскільки росія припинила більшу частину постачання газу до Європи у відповідь на санкції ЄС через вторгнення в Україну.

Чехія, яка зараз головує в ЄС, заявила, що хоче зняти обмеження цін на російський газ з порядку денного зустрічі.

Примітно, що напередодні зими уряд Угорщини наказав на чверть скоротити споживання газу в усіх державних установах та компаніях — максимальна температура в приміщеннях становитиме 18 градусів.

Економічна Правда За матеріалами:

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