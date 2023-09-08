Угорщина почала купувати газ в Азербайджану — Finance.ua
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Угорщина почала купувати газ в Азербайджану

Енергетика
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Угорщина почала купувати газ в Азербайджану
Угорщина почала купувати газ в Азербайджану
Угорщина почала отримувати газ з Азербайджану — обсяги постачання планують збільшити.
Про це заявив очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов.
«Мій колега Петер Сіярто повідомив, що азербайджанський газ уже почав надходити до Угорщини. У наших планах — збільшення обсягу постачання», — сказав він.
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Розпочати постачання Азербайджан планував у четвертому кварталі 2023 року. Повідомлялося, що Угорщина в 2023 році закупить 50 млн кубометрів для газосховищ. Між країнами є домовленість про збільшення обсягу постачання азербайджанського газу до Угорщини до 1 млрд кубометрів на рік.
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За словами міністра, Азербайджан планує постачати до Угорщини і зелену електроенергію, яка транспортуватиметься дном Чорного моря.
Він додав, що азербайджанський газ отримують уже п’ять країн Євросоюзу: Італія, Греція, Болгарія, Румунія та Угорщина. Байрамов уточнив, що у 2021 році Азербайджан поставив до ЄС, 8 млрд кубометрів газу, торік — уже 11,4 млрд кубометрів, а 2023-го планується 12,5 млрд кубометрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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