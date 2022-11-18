Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном — Finance.ua

Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном Сьогодні 10:14 — Світ

Фото: глава МЗС Ірану Ехсан Хандузі та глава МЗС Угорщини Петер Сіярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки. Таким чином Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook

За словами голови МЗС, його країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва.

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«У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході», — заявив Сіярто.

Він також додав, що «нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці».

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