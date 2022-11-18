Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном — Finance.ua

Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном
Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки. Таким чином Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook.
За словами голови МЗС, його країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва.
Читайте також
«У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході», — заявив Сіярто.
Він також додав, що «нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці».
Іранські безпілотники та дрони-камікадзе в Україні. Що вони можуть змінити? 🧐
Поділитися новиною