Угорщина не дасть гроші на кредит Євросоюзу для України — Finance.ua

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Угорщина не дасть гроші на кредит Євросоюзу для України

Казна та Політика
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Угорщина не дасть гроші на кредит Євросоюзу для України
Угорщина не дасть гроші на кредит Євросоюзу для України
Угорщина відмовилася брати участь у фінансуванні анонсованого Європейським Союзом спільного пакету фінансової допомоги Україні у розмірі до 18 мільярдів доларів для підтримки держбюджету України.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише видання Portfolio.
«Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу у цій сфері», — заявив Сійярто.
За його словами, така позиція обумовлена тим, що Угорщина уже нібито надала значний обсяг фінансової підтримки нашій державі у межах подібних ініціатив.
Сіярто підкреслив, що Будапешт уже нібито витратив сотні мільйонів євро на охорону здоров’я, освіту й культуру в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення рф.
«Тому що ми зробили це одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували спільне запозичення, але цього було більш ніж достатньо», — сказав голова угорського МЗС.
Крім того, він назвав санкції Євросоюзу проти росії «причиною» серйозних економічних наслідків для ЄС, а також знову закликав Україну та росію до миру, назвавши його «єдиним рішенням».
Зазначимо, ЄС виділяє Україні фінансовий пакету розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Його особливість у тому, що всю суму розділять на 12 місяців. Тобто в наступному році щомісяця Київ отримуватиме по 1,5 млрд євро.
Нагадаємо, Угорщина залишається єдиним прихильником росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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