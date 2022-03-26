Угорщина дозволила українським перевізникам здійснювати всі двосторонні та транзитні перевезення без дозволів — Finance.ua

Угорщина дозволила українським перевізникам здійснювати всі двосторонні та транзитні перевезення без дозволів

Вчора 20:03 — Казна та Політика

Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів.

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Що це дасть. Це дозволить українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни та української економіки без прив’язки до дозволів та додаткових адміністративних бар’єрів. Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим.

Раніше Латвійська Республіка дозволила усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників.

Зі свого боку Словацька Республіка та Республіка Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів територію своїх країн.

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