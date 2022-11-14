Угорська компанія розробила двоповерховий надувний електричний катамаран — Finance.ua
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Угорська компанія розробила двоповерховий надувний електричний катамаран

Технології&Авто
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Угорська компанія розробила двоповерховий надувний електричний катамаран
Угорська компанія розробила двоповерховий надувний електричний катамаран, Фото: newatlas.com
Угорська компанія DDD Manufaktúra розробила двоповерховий надувний електричний катамаран Portless Catamaran.
Про це повідомляє New Atlas.
Загальна вага Portless Catamaran становить 120 кг.
Portless Catamaran надувається завдовжки 4,5 метра, має верхню та нижню палуби, призначені для розміщення загалом шести осіб.
Для того, щоб дістати його з багажника, надути та спустити на воду, знадобиться 10 хвилин.
Фото: newatlas.com
Фото: newatlas.com
Portless Catamaran пропонує 9 квадратних метрів простору на головній палубі й 3 квадратні метри на верхній палубі для прийняття сонячних ванн, спостереження та стрибків у води. Верхня палуба може витримувати до 160 кг. Доступ до неї здійснюється за допомогою сходів, вбудованих у внутрішню бокову стіну.
Транспортний засіб оснащений підвісним електричним мотором Epropulsion Spirit 1.0 Plus з потужністю в 1 кВт з літій-полімерною батареєю місткістю 1,3 кВт за годину.
Фото: newatlas.com
Фото: newatlas.com
У компанії заявили, що катамаран може проїхати 30 км, але при достатній кількості сонячного світла сонячна панель з потужністю 200 ватт може підтримувати судно в русі протягом усього дня зі швидкістю близько 7 км за годину.
Зазначається, що вбудований дисплей показує залишок заряду батареї та іншу важливу інформацію.
За матеріалами:
Укрінформ
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