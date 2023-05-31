Угода щодо держборгу США не вплине на підтримку України – Білий дім — Finance.ua

Угода щодо держборгу США не вплине на підтримку України – Білий дім Сьогодні 15:16

Угода щодо держборгу США не вплине на підтримку України – Білий дім

Двопартійна угода щодо підвищення ліміту держборгу та запобігання дефолту в США не обмежить здатність адміністрації Байдена надавати масштабне фінансування допомоги Україні.

Про це заявила директор із бюджету Білого дому Шаланда Янг.

Вона підтвердила, що новий масштабний пакет допомоги для України не фігурує в контексті переговорів про скорочення бюджетних витрат і підняття ліміту державного боргу.

Будь-яка додаткова військова допомога проходитиме через Конгрес як додатковий захід, на який не поширюватимуться передбачені угодою обмеження на федеральні витрати, як зазначив один чиновник агентству Bloomberg.

Що треба знати про угоду

Нагадаємо, президент США Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про підвищення стелі держборгу США на два роки та встановлення нових обмежень витрат на цей період. Впливова Wall Street Journal вважає, що цим покладено край протистоянню, яке загрожувало історичним дефолтом за державним боргом США та ставило під загрозу світову економіку.

Угода була оголошена через кілька годин після того, як Байден і Маккарті розмовляли телефоном у суботу ввечері приблизно 90 хвилин, після тижнів переговорів між Білим домом і лідерами Республіканської партії в Палаті представників, зазначає видання.

Угода потребує схвалення обох палат Конгресу. Маккарті заявив, що голосування може відбутися в середу, 31 травня, у Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі консерватори швидко заявили про свою незгоду.

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