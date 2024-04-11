Удари рф по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн — Finance.ua

Удари рф по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн Сьогодні 11:12

Удари рф по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

Удари рф по інфраструктурі, зокрема припортовій, можуть знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн замість очікуваних 8 млн тонн, повідомило «Інтерфакс-Україна» джерело на зерновому ринку, яке побажало залишитися неназваним.

«За перші 10 днів Україна змогла експортувати через порти близько 2 млн тонн зернових. Це давало змогу сподіватися на рекордний експорт у 8 млн тонн на місяць. Однак пошкодження настільки суттєві, що на кілька днів доставку зерна, зокрема, в порт „Чорноморськ“ доведеться призупинити», — сказав він.

Водночас співрозмовник агентства висловив упевненість, що трейдери й агрохолдинги, чиї термінали розташовані в порту «Чорноморськ», оперативно адаптуються до ситуації й доставлятимуть продукцію для навантаження на судна автотранспортом.

«У будь-якому разі Україна не зупинить експорт зернових Чорноморським морським каналом», — сказав він.

Інше джерело на ринку уточнило агентству, що російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту «Чорноморськ». За його словами, це може призвести до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу «Кернел», груп компаній Risoil і Viterra.

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