Uber відновив роботу в Києві — Finance.ua

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Uber відновив роботу в Києві

Вчора 13:10Фондовий ринок
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Uber відновив роботу в КиєвіUber відновив роботу в Києві
Після отримання схвального рішення від міської влади сервіс таксі Uber відновив роботу в Києві. Крім того, компанія не братиме комісію за обслуговування, тож повна вартість поїздок надходитиме водіям.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Від сьогодні Uber відновив роботу в Києві. Щоб підтримати негайне відновлення міста, Uber не стягуватиме жодної комісії за поїздки — це означає, що повна вартість проїзду, сплачена пасажирами, буде надходити безпосередньо місцевим водіям», — коментує Анабель Діаз, регіональна менеджерка Uber в Європі
Крім того, Uber пожертвує 10 000 безоплатних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури, що надають необхідну допомогу й послуги киянам.
Також Uber продовжує працювати в інших українських містах: у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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