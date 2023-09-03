Uber Eats розробляє чат-бота на основі ШІ для свого меню — Finance.ua
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Uber Eats розробляє чат-бота на основі ШІ для свого меню

Технології&Авто
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Uber Eats розробляє чат-бота на основі ШІ для свого меню
Uber Eats розробляє чат-бота на основі ШІ для свого меню
Компанія Uber Eats розробляє чат-бота на основі ШІ, який буде надавати користувачам рекомендації та пропонувати швидкий спосіб оформлення замовлень.
Про це повідомляє TechCrunch.
Чат-бот запитуватиме користувачів про їх бюджет та вподобання щодо їжі, після чого буде допомагати оформлювати замовлення. Коли планується його публічний запуск поки що не відомо.
Головний виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі зауважив, що Uber вже використовує штучний інтелект для пошуку водіїв та кур'єрів.
Таким чином Uber приєднується до інших сервісів доставки, які також впроваджують штучний інтелект у свої платформи.
Наприклад, DoorDash планує запустити технологію голосових замовлень на основі ШІ, яка допоможе ресторанам відповідати на всі дзвінки та збільшити продажі. Також компанія працює над створенням чат-бота, щоб пришвидшити процес замовлення та допомогти клієнтам знаходити потрібні страви.
Також нещодавно Instacart запустив інструмент пошуку з ШІ на базі ChatGPT від OpenAI. Новий інструмент «Запитайте Instacart» допомагає клієнтам заощаджувати час і отримувати персоналізовані рекомендації щодо покупок.
За матеріалами:
speka.media
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