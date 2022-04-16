У звільнених областях запрацював реєстр для забудовників — Finance.ua

У звільнених областях запрацював реєстр для забудовників

Вчора 10:47 — Нерухомість

Єдина державна електронна система у сфері будівництва відновила роботу. Також відновилось надання адмінпослуг замовникам будівництва у деяких областях України.

Про це повідомив Мінрегіон у соцмережах.

Де вже можна скористатися ЄДЕССБ:

на територіях Київської;

Сумської;

Чернігівської областей;

а також у Харкові;

Запоріжжі;

та Києві.

Користувачі отримали доступ до електронного кабінету для створення, оформлення, внесення або подання інформації та електронних документів до ЄДЕССБ.

«Відтепер замовники будівництва на цих територіях можуть отримати необхідні послуги у сфері будівництва — отримання містобудівних умов та обмежень, отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття об’єктів в експлуатацію та ін», — резюмували у відомстві

Довідка Finance.ua:

ЄДЕССБ вже працює на територіях Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Житомирської областей;

до речі, у Львівській області влада планує викуповувати житло у забудовників для вимушених переселенців. Тому органи влади звернулися до забудовників та просять пропонувати варіанти житлового фонду, що піде під викуп для потреб переселенців. Для цього потрібно заповнити форму.

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