У ЗСУ розповіли, кого з жінок призивають в Україні — Finance.ua

У ЗСУ розповіли, кого з жінок призивають в Україні Сьогодні 17:35

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, хто із жінок може бути призваний та ким зараз вони служать в Українській армії.

Про це повідомляє НВ.

Зазначається, що в армії є як мобілізовані жінки, так і добровольці.

«Жінок можуть мобілізувати, але поки що у цьому немає гострої потреби. Наразі вони можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Такі, звичайно, є. У нас проходять службу дуже багато військовослужбовців-жінок. У процентному співвідношенні до війни їх було набагато більше, десь до 10%, можливо, навіть більше», ― каже він.

Це пов’язано із тим, що за 9 місяців збільшилася кількість особового складу військ внаслідок мобілізації. Тому переважно, жінки зараз служать на керівних посадах, оскільки прийшли на службу до 2022 року.

«У зв’язку з дуже непростими умовами проходження служби жінки менше йдуть до збройних сил, та якщо вони повністю відповідають за всіма умовами, звернулися як добровольці, то їх без обмежень можуть призвати на будь-яку посаду. У нас є військовослужбовці-жінки — командири бойових машин і командири взводів, артилерійських батарей тощо», ― пояснює Роман Горбач.

Як вказано в законі та додатках до нього, для жінок існує список професій, які відповідають бойовим спеціальностям, але вони можуть мобілізуватися лише за власним бажанням.

Проте на облік мають стати жінки-медпрацівниці, професії яких вказані в додатку. Це не значить мобілізація ― за законодавством, вона для жінок добровільна, а бронюванню на роботі підлягають також медпрацівники.

Довідка Finance.ua:

Закон, який Рада ухвалила 7 жовтня, передбачає, що обов’язковій постановці на військовий облік підлягають тільки «жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю». Інші жінки, які мають спеціальність із переліку Міноборони, можуть стати на облік лише добровільно.

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