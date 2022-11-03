У жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала майже 643 млн грн — Finance.ua
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У жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала майже 643 млн грн

Кредит&Депозит
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У жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала майже 643 млн грн
У жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала майже 643 млн грн
Упродовж жовтня у системі Prozorro.Продажі було проведено 181 аукціон з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Майже кожні п’яті торги завершилися успішно. У результаті — сума продажу активів за місяць сягнула 643 млн грн.
Про це пише Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Так, упродовж жовтня результативно відбулося 39 аукціонів, лотами на яких були активи чотирьох банків, що ліквідуються — ПАТ «АКБ «Аркада», АТ «КБ «Земельний капітал», ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «Мегабанк».
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Найбільш успішними з точки зору рівня конверсії (співвідношення ціни продажу до оціночної вартості) стали аукціони з продажу об’єктів нерухомості та транспортних засобів ПАТ «Промінвестбанк». Середній рівень конверсії за результатами продажу 30 об’єктів нерухомості банку склав 180%. Два транспортні засоби (човни), що перебували на балансі банку, було реалізовано із рівнем конверсії 146% до оціночної ціни. Загалом сума продажу активів банку за місяць склала майже 272 млн грн.
Водночас найбільша сума продажу за місяць у ПАТ «АКБ «Аркада» — 351 млн грн. Зокрема, 10 жовтня успішно відбувся аукціон, лотом на якому стали майнові права на об’єкт нерухомості в центрі столиці.
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Крім того, сума продажу активів АТ «КБ «Земельний капітал» — прав вимоги за кредитами юридичних осіб — становить майже 20 млн грн. І на суму 0,03 млн грн було реалізовано основні засоби АТ «Мегабанк».
Загалом, за результатами 39 успішних аукціонів у жовтні: за 18 лотів було отримано оплату на суму 480 млн грн, оплата ще за 21 лот на суму 163 млн грн — очікується.
Окрім цього, від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам протягом жовтня виручено 1,2 млн грн.
Нагадаємо, кошти, отримані від продажу активів спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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