У жовтні грошова база скоротилася на 0,8% до 734,4 млрд гривень — Finance.ua

У жовтні грошова база скоротилася на 0,8% до 734,4 млрд гривень Сьогодні 11:35 — Казна та Політика

У жовтні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, скоротилася на 0,8% до 734,351 млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ

З початку року грошова база зросла на 10,8% із 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у жовтні збільшилася на 2,3% до 2 329,634 млрд гривень, а з початку року зросла на 12,5% з 2 071,358 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у жовтні зріс на 0,1% до 624,010 млрд гривень, а з початку року зріс на 7,4% з 581,011 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд гривень до 2 072,399 млрд гривень.

У 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд гривень до 595,993 млрд гривень.

У 2020 році грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд гривень до 1 850,471 млрд гривень.

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