У Зеленського пояснили, чому поки не відомо про термін вступу України до ЄС — Finance.ua
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У Зеленського пояснили, чому поки не відомо про термін вступу України до ЄС

Вчора 10:33Казна та Політика
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Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Зараз Єврокомісія розглядає українські відповіді.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише TrueUA.
«Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м’яч на боці Європейської комісії — їм потрібен час», — сказав Жовква.
За його словами, українська сторона ставить терміни до кінця травня і просить Єврокомісію «працювати швидко», як це робить Україна.
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«Далі — статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо в червні. А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться — не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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