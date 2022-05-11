У Зеленського пояснили, чому поки не відомо про термін вступу України до ЄС — Finance.ua

У Зеленського пояснили, чому поки не відомо про термін вступу України до ЄС

Вчора 10:33 — Казна та Політика

Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Зараз Єврокомісія розглядає українські відповіді.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише TrueUA

«Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м’яч на боці Європейської комісії — їм потрібен час», — сказав Жовква.

За його словами, українська сторона ставить терміни до кінця травня і просить Єврокомісію «працювати швидко», як це робить Україна.

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«Далі — статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо в червні. А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться — не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори», — зазначив він.

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