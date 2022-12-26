У Зеленського оцінили, як атаки на енергосистему вплинули на промисловість — Finance.ua

У Зеленського оцінили, як атаки на енергосистему вплинули на промисловість
Ракетні обстріли та обмеження подачі електроенергії спричинили значне падіння промислового виробництва в Україні наприкінці 2022 року.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
«Падіння реального виробництва в четвертому кварталі в середньому досягає 70%. У деяких випадках 80-90%, у деяких — 50%. Залежно від ситуації в конкретному регіоні та схеми підключення того чи іншого підприємства залежно від його критичності для економіки», — сказав він.
За його словами, є деякі підприємства практично критичної інфраструктури. Наприклад, видобуток вугілля.
«Якщо в поточних умовах ще обмежувати електроенергію на видобуток вугілля, ми просто зайдемо в спіраль», — повідомив він і додав, що нафтовидобуток, нафтопереробка — це теж підприємства з цієї групи.
«Окремі кластери економіки, які мають справді велике військове значення і забезпечують стабільність, ми відокремили і намагаємося їх трохи менше обмежувати. А загальна ситуація дуже складна. Це точно понад 50% по четвертому кварталі в промисловому кластері», — розповів заступник глави Офісу президента.
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