У Зеленського оцінили, як атаки на енергосистему вплинули на промисловість — Finance.ua

У Зеленського оцінили, як атаки на енергосистему вплинули на промисловість Сьогодні 07:11 — Казна та Політика

Ракетні обстріли та обмеження подачі електроенергії спричинили значне падіння промислового виробництва в Україні наприкінці 2022 року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

«Падіння реального виробництва в четвертому кварталі в середньому досягає 70%. У деяких випадках 80-90%, у деяких — 50%. Залежно від ситуації в конкретному регіоні та схеми підключення того чи іншого підприємства залежно від його критичності для економіки», — сказав він.

За його словами, є деякі підприємства практично критичної інфраструктури. Наприклад, видобуток вугілля.

«Якщо в поточних умовах ще обмежувати електроенергію на видобуток вугілля, ми просто зайдемо в спіраль», — повідомив він і додав, що нафтовидобуток, нафтопереробка — це теж підприємства з цієї групи.

«Окремі кластери економіки, які мають справді велике військове значення і забезпечують стабільність, ми відокремили і намагаємося їх трохи менше обмежувати. А загальна ситуація дуже складна. Це точно понад 50% по четвертому кварталі в промисловому кластері», — розповів заступник глави Офісу президента.

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