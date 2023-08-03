У застосунку «Київ Цифровий» стало можливим створювати QR-квитки з проїзних — Finance.ua

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У застосунку «Київ Цифровий» стало можливим створювати QR-квитки з проїзних

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У застосунку «Київ Цифровий» стало можливим створювати QR-квитки з проїзних
У застосунку «Київ Цифровий» стало можливим створювати QR-квитки з проїзних
У міському застосунку Київ Цифровий з’явилася можливість створювати одноразові QR-квитки з лімітованих проїзних — від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації та заступник голови КМДА Петро Оленич.
Якщо користувач придбав проїзний на пластикову транспортну карту, учнівський або студентський і забув пластик вдома, то в розділі «Транспортна карта» можна створити QR-квитки, що дійсні до кінця дня.
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Якщо пасажир не скористається створеним QR-квитком до опівночі, поїздка просто повернеться назад на транспортну карту.
Можливість доступна і для цифрової транспортної карти.
До оновленої версії Київ Цифровий додали й інші вдосконалення за відгуками користувачів. Відтепер на зображені транспортної картки буде відображення як дійсного проїзного, так і придбаного на наступний місяць.
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Також у разі помилкової прив’язки цифрової карти до пластикової банківської картки користувачі Android отримають персоналізоване пуш-повідомлення з проханням перепідв'язки.
Окрім цього, додали обмеження для видалення цифрової транспортної карти лише через службу підтримки — з метою захисту користувачів від випадкового видалення карти.
Оновлення застосунку Київ Цифровий уже доступне до звантаження. Для цього слід завантажити оновлену версію Цифрового в App Store і Google Play.

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За матеріалами:
Finance.ua
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