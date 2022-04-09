У застосунку Київ Цифровий можна повідомити про будинки й інші об'єкти, зруйнувані внаслідок війни — Finance.ua

У застосунку Київ Цифровий можна повідомити про будинки й інші об'єкти, зруйнувані внаслідок війни

Вчора 19:45 — Казна та Політика

У застосунку Київ Цифровий можна повідомити про будинки й інші об'єкти, зруйнувані внаслідок війни, vchasnoua.com

У мерії Києва пояснили, як через застосунок Київ Цифровий повідомити про пошкоджені чи зруйновані об’єкти й особисті втрати внаслідок війни рф проти України.

Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич

«У Київ Цифровий можна повідомити про пошкоджені та зруйновані в результаті війни будинки, школи, лікарні та інші об’єкти», — зазначив він.

Щоб надати свідчення, треба обрати «Свідчення про руйнування», натиснути «Надати свідчення» та заповнити форму.

Крім того, у застосунку можна повідомити про особисті матеріальні втрати внаслідок війни. Зробити це можуть не лише кияни, а всі громадяни України.

Інформація допоможе проєкту «росія заплатить» оцінити збитки та сформувати позови проти окупантів у міжнародні суди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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