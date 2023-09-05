У законопроєкт про відновлення декларування внесли поправки про закритість реєстру ще на рік — Finance.ua

У законопроєкт про відновлення декларування внесли поправки про закритість реєстру ще на рік Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

У підготовлений до другого читання законопроєкт № 9534 про відновлення декларування для чиновників внесено поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

«Сьогодні (5 вересня. — Ред.) парламент голосуватиме за законопроєкт № 9534 про відновлення декларування в другому читанні. Найбільший ризик законопроєкту — закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни», — наголосив Юрчишин.

«Більшість аргументів за закритий реєстр — це маніпуляція, мета якої - відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську», — додав він.

Нардеп наголосив, що за відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн «Великої сімки» (G7).

«Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо винесе на голосування в залі свою поправку № 371 про негайне відкриття реєстру. Я підтримаю цю поправку і закликаю всіх народних депутатів, яким нема що приховувати, зробити те саме», — додав Юрчишин.

Депутат також повідомив, що всі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховано в законопроєкті.

За його словами, йдеться про те, що військові, «крім ВЛК і ТЦК» (військово-лікарська комісія і територіальний центр комплектування), полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.