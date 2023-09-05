У законопроєкт про відновлення декларування внесли поправки про закритість реєстру ще на рік — Finance.ua
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У законопроєкт про відновлення декларування внесли поправки про закритість реєстру ще на рік

Казна та Політика
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У підготовлений до другого читання законопроєкт № 9534 про відновлення декларування для чиновників внесено поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.
Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.
«Сьогодні (5 вересня. — Ред.) парламент голосуватиме за законопроєкт № 9534 про відновлення декларування в другому читанні. Найбільший ризик законопроєкту — закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни», — наголосив Юрчишин.
«Більшість аргументів за закритий реєстр — це маніпуляція, мета якої - відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську», — додав він.
Нардеп наголосив, що за відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн «Великої сімки» (G7).
«Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо винесе на голосування в залі свою поправку № 371 про негайне відкриття реєстру. Я підтримаю цю поправку і закликаю всіх народних депутатів, яким нема що приховувати, зробити те саме», — додав Юрчишин.
Депутат також повідомив, що всі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховано в законопроєкті.
За його словами, йдеться про те, що військові, «крім ВЛК і ТЦК» (військово-лікарська комісія і територіальний центр комплектування), полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.
За матеріалами:
Економічна Правда
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