У Євросоюзі представили нові екологічні стандарти Євро-7 для автомобілів — Finance.ua
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У Євросоюзі представили нові екологічні стандарти Євро-7 для автомобілів

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У Євросоюзі представили нові екологічні стандарти Євро-7 для автомобілів
У Євросоюзі представили нові екологічні стандарти Євро-7 для автомобілів
Європейська комісія представила пропозицію із запровадження нових екологічних стандартів Євро-7 для транспортних засобів.
Про це повідомляється на сайті комісії.
Новий стандарт буде єдиним як для легкових автомобілів, так і для вантажівок з автобусами (зараз діють окремі стандарти Євро-6 та Євро-7).
Одним з основних нововведень стандарту Євро-7 буде встановлення обмежень не лише на викиди з вихлопної труби, але й на викиди твердих частинок від гальм та шин. Ці правила стосуватимуться всіх транспортних засобів, зокрема електричних.
Нові правила також обмежуватимуть викиди забруднювальних речовин, які раніше не регулювалися, наприклад — викиди закису азоту від важких транспортних засобів (вантажівки й автобуси).
Також вони враховуватимуть додаткові умови водіння, яких раніше не було, такі як температури до 45°C і короткі поїздки, типові для щоденного побуту.
Євро-7 також регулюватиме довговічність акумуляторів, щоб підвищити довіру споживачів до електрокарів, збільшити термін їхньої служби та зменшити потребу в новій критичній сировині, необхідній для їхнього виготовлення.
Завдяки переходу на новий стандарт Єврокомісія розраховує знизити загальні викиди оксидів азоту (NOx) від легкових автомобілів і мікроавтобусів на 35% проти Євро-6 і на 56% — проти Євро VI для автобусів і вантажівок.
Викиди дрібнодисперсних частинок із вихлопної труби автомобілів та фургонів, як очікується, зменшаться на 13%, автобусів та вантажівок — на 39%, частинок від гальм автомобілів — на 27%.
Хоча ЄС планує з 2035 року заборонити продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, нові правила все одно будуть актуальними. Навіть у 2050 році, за прогнозом Єврокомісії, понад 20% легкових автомобілів та понад 50% важчих транспортних засобів виділятимуть до атмосфери парникові гази.
Новий стандарт хочуть запровадити з 1 липня 2025 року для легкових авто і з 1 липня 2027 року для вантажних авто та автобусів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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