У Євросоюзі очікують хвилю мігрантів до кінця року — Finance.ua
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У Євросоюзі очікують хвилю мігрантів до кінця року

Вчора 12:37Світ
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У Євросоюзі очікують хвилю мігрантів до кінця рокуУ Євросоюзі очікують хвилю мігрантів до кінця року
Європа очікує приблизно 150 тисяч мігрантів із Африки та Близького Сходу до кінця цього року. Така хвиля, за прогнозами, може бути спровокована продовольчою кризою та очікуваним голодом через війну в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
«Очікується, що цього року прифронтові держави-члени ЄС приймуть понад 150 000 мігрантів», — заявив міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс після зустрічі з колегами-міністрами так званої групи MED5 у Венеції.
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За даними агентства ООН у справах біженців, цього року близько 36 400 претендентів на притулок і мігрантів вже прибули до Італії, Іспанії, Греції, Кіпру і Мальти — на додаток до 123 318 прибулих у 2021 році.
Координатор ООН із кризових ситуацій Амін Авад заявив, що нестача пшениці та інших зернових може зачепити 1,4 мільярда людей, додавши, що необхідні додаткові переговори, щоб розблокувати порти в Україні, щоб уникнути голоду та масової міграції по всьому світу.
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На росію та Україну припадає майже третина світових постачань пшениці, при цьому росія також є ключовим експортером добрив, а Україна — великим постачальником кукурудзи та олії.
«Якщо пшениця залишиться заблокованою в портах Чорного моря, ми маємо очікувати більшого потоку мігрантів», — заявила міністр внутрішніх справ Італії Лусіана Ламоргезе.
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Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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