У Європі запускають тестові центри штучного інтелекту — Finance.ua

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У Європі запускають тестові центри штучного інтелекту

Технології&Авто
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У Європі запускають тестові центри штучного інтелекту
У Європі запускають тестові центри штучного інтелекту
У вівторок, 27 червня, запустили чотири фізичні та віртуальні випробувальні центри штучного інтелекту TEF у Копенгагені - столиці Данії.
Ці TEF будуть діяти як фільтри та запобіжні заходи між постачальниками технологій та суспільством.
Це постійні об'єкти в Європейському Союзі, де складні цифрові технології можна тестувати в реальних умовах, фізично та за допомогою симуляції. Таким чином вчені планують вивчати та контролювати дані технології.
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Запуск, організований CitCom. ai — результат співпраці фахівців з 11 країн під управлінням Технічного університету Данії та у співпраці з Конфедерацією промисловості Данії.
Нагадаємо, до 2024 року 43% компаній планують почати або вже використовують штучний інтелект (ШІ) для проведення співбесід під час прийому на роботу.

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