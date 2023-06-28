У Європі запускають тестові центри штучного інтелекту — Finance.ua

У Європі запускають тестові центри штучного інтелекту
У вівторок, 27 червня, запустили чотири фізичні та віртуальні випробувальні центри штучного інтелекту TEF у Копенгагені - столиці Данії.
Ці TEF будуть діяти як фільтри та запобіжні заходи між постачальниками технологій та суспільством.
Це постійні об'єкти в Європейському Союзі, де складні цифрові технології можна тестувати в реальних умовах, фізично та за допомогою симуляції. Таким чином вчені планують вивчати та контролювати дані технології.
Запуск, організований CitCom. ai — результат співпраці фахівців з 11 країн під управлінням Технічного університету Данії та у співпраці з Конфедерацією промисловості Данії.
Нагадаємо, до 2024 року 43% компаній планують почати або вже використовують штучний інтелект (ШІ) для проведення співбесід під час прийому на роботу.
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