У Європі з'явився перший автомобільний банк — Finance.ua

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У Європі з'явився перший автомобільний банк

Фондовий ринок
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У Європі з'явився перший автомобільний банк
У Європі з'явився перший автомобільний банк
Новий Crédit Agricole Auto Bank з’явився в результаті співпраці Crédit Agricole Consumer Finance та групи Stellantis, оголошеної у 2021 році. Фінансуватиме установа купівлю нових автомобілів. При цьому банк планує, щоб 80% його портфоліо складали екологічні авто.
Про це пише Інститут дослідження авторинку.

Де працюватиме банк

Новий банк працюватиме в 17 країнах Європи та Марокко.
Компанія має намір стати впливовим гравцем на європейському ринку у сфері «зеленої мобільності».
У планах — уже до 2026 року збільшити вартість профінансованих автомобілів щонайменше до 10 мільярдів євро. При цьому до 2030 року понад 80% із них повинні бути обладнаними лише екологічними двигунами з нульовими викидами CO2.

Що пропонує установа

CA Auto Bank пропонує комплексні фінансові, страхові та орендні пропозиції завдяки співпраці з понад 30 відомими брендами, такими як Ferrari, Tesla, Mazda, Aston Martin, McLaren, Lotus та Morgan, а також з новими гравцями: VinFast, DR Automobiles, Aiways, XEV, ElectricBrands, Invicta Electric.
Окрім цього, банк фінансуватиме дилерів інших брендів, включно з Stellantis, проте меншою мірою.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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