У Європі з'явився перший автомобільний банк — Finance.ua

У Європі з'явився перший автомобільний банк Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

У Європі з'явився перший автомобільний банк

Новий Crédit Agricole Auto Bank з’явився в результаті співпраці Crédit Agricole Consumer Finance та групи Stellantis, оголошеної у 2021 році. Фінансуватиме установа купівлю нових автомобілів. При цьому банк планує, щоб 80% його портфоліо складали екологічні авто.

Про це пише Інститут дослідження авторинку.

Де працюватиме банк

Новий банк працюватиме в 17 країнах Європи та Марокко.

Компанія має намір стати впливовим гравцем на європейському ринку у сфері «зеленої мобільності».

У планах — уже до 2026 року збільшити вартість профінансованих автомобілів щонайменше до 10 мільярдів євро. При цьому до 2030 року понад 80% із них повинні бути обладнаними лише екологічними двигунами з нульовими викидами CO2.

Що пропонує установа

CA Auto Bank пропонує комплексні фінансові, страхові та орендні пропозиції завдяки співпраці з понад 30 відомими брендами, такими як Ferrari, Tesla, Mazda, Aston Martin, McLaren, Lotus та Morgan, а також з новими гравцями: VinFast, DR Automobiles, Aiways, XEV, ElectricBrands, Invicta Electric.

Окрім цього, банк фінансуватиме дилерів інших брендів, включно з Stellantis, проте меншою мірою.

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