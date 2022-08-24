У Європі вперше продали на аукціоні суперяхту російського олігарха — Finance.ua

У Європі вперше продали на аукціоні суперяхту російського олігарха Вчора 17:10

На аукціоні в Гібралтарі у вівторок було продано суперяхту Axioma російського мільярдера Дмитра Пумп’янського, який потрапив під санкції Заходу через повномасштабну російську агресію в Україні.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg

Axioma стала першою суперяхтою підсанкційного російського олігарха, проданою на аукціоні в Європі. Усього на аукціон було подано 63 заявки, але скільки заплатив переможець і ким він є, поки що не розголошується.

72,5-метрова Axioma пішла з молотка на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмитро Пумпянський, винен йому понад 20 мільйонів доларів.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.

Пумпянський — власник і голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, яка є постачальником російської державної енергетичної компанії «Газпром». Він потрапив під санкції з боку Великобританії, ЄС та США після вторгнення рф до України.

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним з «найближчих до путіна» олігархів.

У той час як десятки суперяхт, які, як підозрюють, перебувають у власності підсанкційних російських олігархів, були затримані або конфісковані по всьому світу, Axioma — єдина, яка була виставлена ​​на продаж.

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