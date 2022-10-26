У Європі ціна на газ за місяць впала у вісім разів і продовжує падати — Finance.ua

У Європі ціна на газ за місяць впала у вісім разів і продовжує падати Вчора 15:17 — Енергетика

Ціна на газ в Європі за останній місяць впала у вісім разів через невеликий попит і теплу осінь.

Про це написав заступник міністра з питань євроінтеграції Ярослав Демченков у Facebook

За його словами, європейські газові сховища заповнені майже на 100%, а через теплу осінь попит на газ поки не збільшується.

«Навколо європейських портів вишикувалися LNG танкери, яким немає куди розвантажити газ. В результаті ціна на газ у ЄС за останній місяць впала вже у вісім разів і продовжує знижуватися», — зазначив замміністра.

Демченков вважає, що цей газ обов‘язково знадобиться Європі, але пізніше, коли попит зросте. Ті трейдери, які зможуть закупити газ за сьогоднішніми цінами і знайти, де зберігати його до холодів, ймовірно, зможуть продати його набагато дорожче вже за кілька тижнів.

У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко запропонував європейським партнерам для зберігання газу використати українські газові сховища.

«Ми маємо систему підземних газосховищ України, яка є найпотужнішою в Європі та третьою у світі — загальним обсягом понад 30 млрд куб. м. Для власних потреб України наразі використовується приблизно половина. Таким чином, ми готові запропонувати іноземним замовникам послуг вільні потужності для зберігання газу — до 15 млрд куб. м», — написав він у Твіттер.

Більшість українських газових сховищ розташовані у безпосередній близькості до кордону з ЄС та є безпечними, газ у наших підземних сховищах зберігається на глибині близько 3 км.

Україна пропонує трейдерам спеціальний митний режим — «Митний склад», за умовами якого газ у наших сховищах можна зберігати без розмитнення протягом трьох років.

Тарифи на зберігання природного газу в українських підземних сховищах у 2-4 рази нижчі, ніж у ЄС. Крім того, оператор української газотранспортної системи має спеціальний вигідний тариф для доставки газу від кордону до сховищ і назад (short haul).

Ця пропозиція вже користується попитом.

За даними оператора сховищ, з початку жовтня обсяги газу нерезидентів збільшилися у понад 7 разів.

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УНІАН За матеріалами:

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