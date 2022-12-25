У європейській столиці скасовують безкоштовний проїзд для українців — Finance.ua
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У європейській столиці скасовують безкоштовний проїзд для українців

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У столиці Словаччини скасують безкоштовний проїзд для українців в громадському транспорті. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2023 року.
Право на безкоштовний проїзд у Братиславі діятиме лише 5 днів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Єдиної транспортної системи Братиславського краю.
З нового року українці із тимчасовим захистом втратять право на безкоштовний проїзд в автобусах, електричках, тролейбусах у Братиславі.
«Залишається чинною можливість користуватися безкоштовним громадським транспортом у день отримання документів SLOVAK HELP або „Тимчасовий притулок“ та протягом наступних 4 днів, які є стандартними по всій Словаччині для залізничного та приміського транспорту», — зазначають у компанії.
Проїзний документ на безкоштовний проїзд діє лише із такими документами:
  • спеціальний документ SLOVAK HELP з червоним штампом з текстом українською мовою, який видається при перетині державного кордону UA-SK;
  • або спеціальний документ, що підтверджує набуття статусу тимчасового притулку.
Втім, безкоштовно користуватися громадським транспортом надалі зможуть учні до 18 років. Для цього необхідно мати підтвердження про тимчасовий притулок та документ щодо відвідування школи.
Також право не платити за проїзд зберігається за українцями на 60 днів з моменту отримання статусу тимчасового захисту, якщо їм треба буде їздити на роботу. Для цього необхідно пред’явити ще підтвердження від роботодавця про трудовий договір.
Українці з тимчасовим притулком можуть їздити в громадському транспорті Братислави безкоштовно з липня та до 31 грудня 2022 року.
Із початку війни у Словаччині отримали прихисток понад 100 тисяч українців.
За матеріалами:
РБК-Україна
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