У Європарламенті підтримали заборону на видачу віз росіянам — Finance.ua
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У Європарламенті підтримали заборону на видачу віз росіянам

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У Європарламенті підтримали заборону на видачу віз росіянам
У Європарламенті підтримали заборону на видачу віз росіянам
У Європейському парламенті підтримують заборону на видачу віз для в’їзду на територію Євросоюзу для громадян країни-терориста. Депутат Європарламенту, голова партії ЄНП (Європейська народна партія) Манфред Вебер вимагає заборонити в’їзд для російських туристів.
«Мені важко уявити, що у нас одночасно є біженці з України та росіяни, які насолоджуються життям тут. Важко собі уявити, що українським біженцям доведеться обслуговувати столики для російських відпочиваючих у Зюльте або на Балтійському морі», — цитує Вебера Spiegel Online GmbH.
За словами євродепутата, більшість росіян у Європі — туристи. Тому ЄС має тепер говорити прямо: «Ми не хочемо, щоб ті, хто частково несе відповідальність за цю війну, вирушили з нами у відпустку зараз», — сказав Вебер. Він додав, що населення росії має відчути на собі наслідки санкцій.
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Однак вимога не поширюється на людей, які бажають тікати з росії. Тому кордони Європейського Союзу, як і раніше, відкриті для цих людей.
«Якщо громадянське суспільство хоче піти, якщо люди, які більше не можуть виносити це за путінської системи, хочуть просити притулку, Європа має бути відкритою», — підсумував Вебер.
Як стало відомо раніше, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів про телефонні переговори з естонським колегою Урмасом Рейнсалу. За словами угорського дипломата, єдине, у чому вони досягли розуміння, це необхідність якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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