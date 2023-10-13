У Єврокомісії поставили Туреччину перед вибором: вона з ЄС та НАТО чи з росією та ХАМАСом — Finance.ua

У Єврокомісії поставили Туреччину перед вибором: вона з ЄС та НАТО чи з росією та ХАМАСом Сьогодні 14:29

Туреччина має обрати сторону в міжнародній геополітиці. Анкара має зробити вибір між підтримкою ЄС, НАТО та їх цінностями чи підтримкою росії, Ірану, ХАМАСу.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас, пише Ekathimerini

Він зазначив, що «з першого моменту (атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. — Ред.) усі 27 країн-членів ЄС одноголосно визнали право Ізраїлю на самооборону, засудили терористичну атаку і голосно заявили, що терору немає виправдання».

«Туреччина має обрати, на якому боці історії вона хоче бути: з нами — з Європейським Союзом, НАТО, нашими цінностями, духом Заходу, або з москвою, Тегераном, ХАМАСом і Хезболлою», — підкреслив він, зазначивши що «відповідь має бути зрозумілою «.

Водночас він зазначив, що Туреччина є ключовим партнером для стабільності в Європі та регіоні у таких галузях, як міграція та торгівля. Але розкритикував той факт, що Анкара не бере участі в санкціях проти росії.

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