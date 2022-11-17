У ЄС стурбовані політикою Twitter під керівництвом Маска – FT — Finance.ua
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У ЄС стурбовані політикою Twitter під керівництвом Маска – FT

Фондовий ринок
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У ЄС стурбовані політикою Twitter під керівництвом Маска – FT
У ЄС стурбовані політикою Twitter під керівництвом Маска – FT
Twitter Ілона Маска може зіткнутися з обмеженнями з боку Євросоюзу у разі невиконання нових правил для великих технологічних компаній, регулятори стурбовані ослабленою модерацією платформи.
Про це повідомляє Financial Times.
Європейські регулятори стурбовані хаотичним запровадженням «новації» Маска — сервісу підписки Twitter Blue, про що розповіли три людини, знайомих з питанням. Таким чином користувачі на платформі зловживають «синьою галочкою» для публікацій від імені інших відомих людей чи компаній.
Чиновники ЄС також стурбовані кількістю звільнених керівників Twitter, які відігравали ключову роль у відносинах з регуляторами, та виконанням платформою нових правил ЄС, спрямованих на модерацію контенту.
Закон про цифрові послуги, який вперше встановлює правила того, як великі технології повинні забезпечувати безпеку користувачів в інтернеті, набув чинності в середу, 16 листопада.
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Співрозмовник агентства пояснює, що, за новими правилами, від Twitter як дуже великої онлайн-платформи вимагатимуть масового технічного та юридичного дотримання вимог. «Багато з цих людей пішли або були звільнені. Схоже, що вони знаходяться на курсі зіткнення з Брюсселем».
У середу ЄС починає визначати, які платформи відповідають порогу в 45 мільйонів користувачів і повинні будуть дотримуватися найсуворіших правил. Цей процес триватиме чотири місяці.
Очікується, що Twitter потрапить в цю категорію, повідомили два співрозмовники. Якщо Маск не зможе вирішити проблеми, пов’язані зі зростаючою кількістю фейкових профілів на платформі, Twitter ризикує бути забороненим Брюсселем в рамках нових правил, попередили вони. Twitter також загрожує штраф у розмірі до 6% від його глобального обороту, якщо буде визнано, що він є повторним порушником.
Цифрові регулятори у світі стають дедалі більш стурбованими кількістю звільнених керівників Twitter, які займали ключові посади з безпеки після того, як Маск звільнив половину з 7500 працівників компанії. Брюссельські чиновники також стурбовані тим, що звільнення деяких модераторів вплине на здатність платформи контролювати розміщуваний контент.
За матеріалами:
Економічна Правда
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