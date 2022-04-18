У ЄС пояснили, чому не розглядають просту заборону на російську нафту — Finance.ua
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У ЄС пояснили, чому не розглядають просту заборону на російську нафту

Вчора 09:45Казна та Політика
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Європейський Союз не розглядає запровадження простої заборони на експорт нафти в країни ЄС, оскільки нововведення спровокує дефіцит, і президент рф путін отримає ще вищі ціни на цей вид палива.
Головна мета санкцій — скоротити доходи глави росії, розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв’ю Bild am Sonntag.
За її словами, не має так статися, щоби «путін отримав ще вищі ціни на інших ринках за постачання, які мали б іти до ЄС».
Раніше Урсула фон дер Ляйєн говорила, що Євросоюз працює над «розумними механізмами», щоб нафта могла бути включена до нового пакету санкцій.
Єврочиновниця казала, що до нового санкційного пакету проти рф можуть включити, зокрема, «Сбербанк».
Спочатку ворог скидав бомби на військові об’єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема у Києві, Чернігові, Харкові, Маріуполі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Сумах та Житомирі.
Низка країн, у тому числі країни-члени ЄС, вирішили покарати росію новими санкціями. Вже запроваджено п’ять пакетів санкцій.
За матеріалами: УНІАН
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