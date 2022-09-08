У ЄС озвучили умови запуску власної криптовалюти — Finance.ua

У ЄС озвучили умови запуску власної криптовалюти Вчора 17:21 — Фінтех і Картки

У ЄС озвучили умови запуску власної криптовалюти

Представники Європейського союзу заявили, що цифрове євро не дозволить компаніям оплачувати рахунки або видавати зарплати, а також не зможе знайти застосування у децентралізованих фінансах. Ці обмеження від ЄС накладатимуться відразу після запуску цифрової валюти та матимуть декілька етапів. Перший етап буде призначений лише для переказу коштів між людьми та організаціями.

За словами керівника програми цифрового євро в Європейському центральному банку (ЄЦБ) Евелін Вітлокс, розробники вбачають три основні варіанти використання цифрової валюти:

однорангові платежі, за допомогою яких люди зможуть робити особисті перекази один одному;

платежі між покупцем та продавцем у реальних та віртуальних магазинах;

платежі на користь держави чи між держорганізаціями.

Інші потенційні варіанти використання цифрового євро, за словами Вітлокс, будуть розглянуті значно пізніше. Наразі ЄС не сприймає блокчейн як потенційно важливу технологію, яку можна використовувати на державному рівні. Відомство вважає, що спочатку необхідно довести, що технологія безпечна і має достатню пропускну здатність.

Як вважає голова відділу цифрових фінансів у Європейській комісії Яна Сейссенс, цифровий євро повинен відповідати сучасним запитам з боку суспільства. При цьому, розробляючи CBDC, не варто поспішати та одразу намагатися захопити сегмент Web3. Насамперед валюта має обслуговувати звичайних користувачів. Таким чином ЄС схиляється до думки, що цифрова валюта запрацює не раніше 2026 року.

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