У ЄС наполягають на встановленні цінової стелі на газ для енергетики — Bloomberg Вчора 18:32 — Енергетика

У ЄС наполягають на встановленні цінової стелі на газ для енергетики — Bloomberg

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, що використовується для вироблення електроенергії.

Про це повідомляє Bloomberg

Виконавчий орган блоку радить членам ЄС запроваджувати зазначений ліміт спільно з країнами-імпортерами електроенергії, якими є Британія та Швейцарія. В якості альтернативи Євросоюз мав би експортувати електроенергію за вищою ціною, ніж у внутрішній торгівлі, що заборонено низкою міжнародних угод із партнерами.

Більшість країн вимагають широкого обмеження оптових цін на газ, запровадженого через коридор на найбільшому віртуальному ринку регіону, невелика група країн хоче обмежити ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії, за аналогією до вже реалізованої моделі.

Процес пропозиції та схвалення цієї ініціативи займе щонайменше кілька тижнів.

Також у Єврокомісії заявили, що розпочали роботу над більш структурним та довгостроковим заходом у розв’язуванні цін на газ та електроенергію.

Також повідомляється, що в новій системі основна роль виробництва електроенергії на газовому паливі полягатиме в урівноважуванні ефекту нестабільної відновлюваної генерації.

Виконавчий орган ЄС повідомив країнам блоку, що при обмеженні цін вони мають виплатити своїм газовим електростанціям субсидію для покриття різниці між фактичною ціною на добу вперед та цільовою ціною на газ для виробництва електроенергії.

Субсидія не лише знизить ціну, за якою газові електростанції продають свою електроенергію на ринку, а й знизить загальну клірингову ціну, скоротивши доходи комунальних підприємств, які виробляють електроенергію з інших джерел.

Декілька країн ЄС запропонували, щоб субсидія обмежувала ціну на газ еквівалентом ціни TTF у розмірі 100-120 євро за мегават-годину.

За даними виконавчого органу ЄС, витрати на таке цінове обмеження залежатимуть від кількості газових електростанцій в окремих державах-членах.

З найвищими витратами на субсидії зіткнуться країни, які покладаються на газ для виробництва електроенергії — Німеччина, Нідерланди та Італія. Водночас, від ініціативи виграють імпортери електроенергії, найбільше — Франція.

УНІАН За матеріалами:

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