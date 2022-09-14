У ЄС і Британії готуються подати позови проти Google на 25 мільярдів євро — Finance.ua
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У ЄС і Британії готуються подати позови проти Google на 25 мільярдів євро

Фондовий ринок
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У ЄС і Британії готуються подати позови проти Google на 25 мільярдів євро
У ЄС і Британії готуються подати позови проти Google на 25 мільярдів євро
Проти компанії Google готуються судові позови у Європейському Союзі та Великій Британії на загальну суму 25 мільярдів євро за звинуваченням у нечесній конкуренції на ринку цифрової реклами.
Про це повідомляє The Guardian.
Компанію, яка є ключовим гравцем на ринку онлайн-реклами, звинувачують у зловживанні на ринку рекламних технологій, пов’язаних із координацією продажу рекламного простору онлайн.
Як пояснює Дам’єн Джераден з бельгійської юридичної фірми Geradin Partners, яка бере участь у підготовці позову в ЄС, через неконкурентну поведінку Google «місцеві та національні ЗМІ, які відіграють життєво важливу роль у нашому суспільстві, протягом тривалого часу зазнавали шкоди».
Аналогічний позов у Великій Британії до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції планує подати в жовтні юридична фірма Humphries Kerstetter. Там кажуть, що через антиконкурентну поведінку Google протягом багатьох років інформаційні сайти і малий бізнес втратили приблизно сім мільярдів фунтів стерлінгів.
У Великій Британії позивачами автоматично будуть усі постраждалі сторони, тоді як у позові в ЄС, який буде подано в Нідерландах, потенційні заявники повинні самостійно звертатися для приєднання до позову.
На прохання про коментар Google лише зазначив, що його інструменти допомагають вебсайтам знаходити потенційну аудиторію, і лише у Великій Британії це принесло 700 тисячам підприємств додаткові приблизно 55 мільярдів фунтів стерлінгів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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