У ЄС хочуть модернізувати систему оподаткування за допомогою блокчейна — Finance.ua

У ЄС хочуть модернізувати систему оподаткування за допомогою блокчейна Вчора 04:12 — Фінтех і Картки

Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків за допомогою криптоактивів, а також на впорядкування правил їх оподаткування.

На думку чиновників, що національні адміністрації мають використовувати всі доступні інструменти для сприяння ефективному збиранню податків, і як один із таких інструментів було названо блокчейн. Європейська комісія вважає, унікальні можливості блокчейну можуть запропонувати новий спосіб автоматизації збору податків, обмежити корупцію і сприяти встановленню права власності на матеріальні та нематеріальні активи.

Обмін інформацією про платників податків між національними податковими відомствами повинен буде включати інформацію про криптоактиви.

Також ініціатива закликає до введення спрощеного податкового режиму для невеликих транзакцій. Єврокомісія має намір впровадити технологію блокчейн у програми оподаткування найближчим часом. Вона також закликає держави-члени ЄС реформувати свої податкові органи.

cryptomisto За матеріалами:

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