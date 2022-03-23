У Єкатеринбурзі поліцейським заборонили користуватися іномарками — Finance.ua
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У Єкатеринбурзі поліцейським заборонили користуватися іномарками

Вчора 10:48Технології&Авто
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У російському місті Єкатеринбург поліцейські з 1 квітня не зможуть їздити на автомобілях іноземного виробництва.
Західні санкції несподіваним чином вдарили по російській поліції. Telegram-канал Baza опублікував указ керівника Головного управління МВС росії по Свердловській області про призупинення використання службових автомобілів іноземного виробництва.
Чому? В указі йдеться про неможливість проведення технічного обслуговування та ремонту поліцейських автомобілів відповідних марок (Volkswagen, Renault, Skoda) після запровадження економічних санкцій проти росії.
Відтак, з 1 квітня у центрі регіону, Єкатеринбурзі, та усій Свердловській області під персональну відповідальність керівників відповідних відділків поліції призупиняється використання службових іномарок.
Інформацію про заборону підтвердили російські ЗМІ. Згідно з інформацію єкатеринбурзької філії видання МК, використовувати іноземні автомобілі не зможуть навіть працівники державної автоінспекції (ГІБДД), завданням яких є пильнувати безпеку та порядок на автомобільних дорогах та затримувати порушників правил дорожнього руху.
Джерело регіонального видання Е1 у правоохоронних органах зазначило, що заборона стосуватиметься лише обласного центру.
«Це рішення було по всій області. Однак тільки в Єкатеринбурзі прямо заборонили їздити на іноземних службових машинах, в інших містах просто попросили їх рідше використовувати», — пояснив співрозмовник видання.
Один із працівників державтоінспекції Єкатеринбурга підтвердив, що у автопарку їхнього полку є велика кількість автомобілів і навіть мотоциклів іноземного виробництва, тому «незрозуміло зараз, що з ними робитимуть».
Офіційно єкатеринбурзька поліція інформацію про цю заборону не коментує.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Главком
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