У Єкатеринбурзі поліцейським заборонили користуватися іномарками — Finance.ua

У Єкатеринбурзі поліцейським заборонили користуватися іномарками

У російському місті Єкатеринбург поліцейські з 1 квітня не зможуть їздити на автомобілях іноземного виробництва.

Західні санкції несподіваним чином вдарили по російській поліції. Telegram-канал Baza опублікував указ керівника Головного управління МВС росії по Свердловській області про призупинення використання службових автомобілів іноземного виробництва.

Чому? В указі йдеться про неможливість проведення технічного обслуговування та ремонту поліцейських автомобілів відповідних марок (Volkswagen, Renault, Skoda) після запровадження економічних санкцій проти росії.

Відтак, з 1 квітня у центрі регіону, Єкатеринбурзі, та усій Свердловській області під персональну відповідальність керівників відповідних відділків поліції призупиняється використання службових іномарок.

Інформацію про заборону підтвердили російські ЗМІ. Згідно з інформацію єкатеринбурзької філії видання МК, використовувати іноземні автомобілі не зможуть навіть працівники державної автоінспекції (ГІБДД), завданням яких є пильнувати безпеку та порядок на автомобільних дорогах та затримувати порушників правил дорожнього руху.

Джерело регіонального видання Е1 у правоохоронних органах зазначило, що заборона стосуватиметься лише обласного центру.

«Це рішення було по всій області. Однак тільки в Єкатеринбурзі прямо заборонили їздити на іноземних службових машинах, в інших містах просто попросили їх рідше використовувати», — пояснив співрозмовник видання.

Один із працівників державтоінспекції Єкатеринбурга підтвердив, що у автопарку їхнього полку є велика кількість автомобілів і навіть мотоциклів іноземного виробництва, тому «незрозуміло зараз, що з ними робитимуть».

Офіційно єкатеринбурзька поліція інформацію про цю заборону не коментує.

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