У ЄБРР спрогнозували основні параметри майбутньої програми МВФ для України — Finance.ua
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У ЄБРР спрогнозували основні параметри майбутньої програми МВФ для України

Казна та Політика
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У Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.
Про це в інтерв’ю повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
«МВФ, безсумнівно, буде грати надзвичайно важливу роль в стабілізації української економіки. Думаю, ми можемо очікувати програму, яка буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи, звичайно, в координації з процесом вступу в ЄС, який також буде ключовим фактором у просуванні плану реформ», — зазначила президент ЄБРР.

Війна в Україні та ЄБРР:

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк в сукупності виділив близько 17 млрд євро на понад 480 проектів.
10 травня 2022 року ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України у 2022 році.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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