У ЄБРР спрогнозували основні параметри майбутньої програми МВФ для України — Finance.ua

У ЄБРР спрогнозували основні параметри майбутньої програми МВФ для України Вчора 10:15 — Казна та Політика

У Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.

Про це в інтерв’ю повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

«МВФ, безсумнівно, буде грати надзвичайно важливу роль в стабілізації української економіки. Думаю, ми можемо очікувати програму, яка буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи, звичайно, в координації з процесом вступу в ЄС, який також буде ключовим фактором у просуванні плану реформ», — зазначила президент ЄБРР.

Війна в Україні та ЄБРР:

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк в сукупності виділив близько 17 млрд євро на понад 480 проектів.

10 травня 2022 року ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України у 2022 році.

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УНІАН За матеріалами:

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