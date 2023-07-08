У яких випадках при звільненні виплачується вихідна допомога — Finance.ua

У яких випадках при звільненні виплачується вихідна допомога Сьогодні 19:11 — Особисті фінанси

У яких випадках при звільненні виплачується вихідна допомога

В Україні громадяни можуть отримати гроші від держави у зв’язку з безробіттям. Окрім цього, звільненим працівникам у зв’язку із скороченням чисельності чи штату працівників можуть нарахувати вихідну допомогу.

Як повідомляє Телеграф з посиланням на Управління інспекційної діяльності Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, є способи, як українцю можна обрахувати розмір вищезазначеної виплати.

Розмір виплати залежатиме від середньої зарплати звільненого працівника.

«Розрахунок вихідної допомоги обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата», — мовиться на сайті.

У випадку, якщо протягом останніх двох календарних місяців до моменту, коли почалось скорочення чисельності чи штату, працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Під час обчислення середньої заробітної плати за останні два місяці, окрім вищезазначених виплат, не враховуються також:

виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника;

щорічну і додаткову відпусток;

відрядження;

вимушені прогули;

допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

«Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу», — додається у повідомленні.

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Середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку у випадку, коли розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної зарплати.

У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

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Згідно з постановою, якщо розрахунок середньої зарплати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної зарплати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

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