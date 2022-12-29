У яких регіонах найчастіше купували нові автомобілі — Finance.ua

У яких регіонах найчастіше купували нові автомобілі Сьогодні 20:49 — Особисті фінанси

Найбільшим ринком для нових автомобілів є столиця.

Про це повідомляє Укравтопром.

За підсумками 11 місяців 2022 року найбільшими регіональними ринками нових легковиків в Україні були:

м. Київ — 10 277 авто; Дніпропетровська обл. — 2948; Київська обл. — 2537; Львівська обл. — 1867; Одеська обл. — 1687.

Ці п’ять регіональних ринків сформували 57% загальноукраїнського ринку нових авто.

Читайте також Найкращі 10-річні гібридні авто

З січня по листопад поточного року в Україні було зареєстровано 34 тис. нових легкових автомобілів. За цей період найпопулярнішим автомобілем у столиці став кросовер Toyota RAV-4. Також цей автомобіль є бестселером у Київській та Львівській областях.

Лідерська позиція на ринку Дніпропетровщини належить Renault Duster. В Одеській області частіше реєструвались авто моделі Peugeot 301.

Нагадаємо, в українському парламенті зареєстровано законопроєкт № 8285, яким пропонується збільшити термін добровільної сплати штрафів з 10 до 15 днів. Також документом пропонується скасувати 30-денний термін, після якого справа передається у виконавчу службу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.