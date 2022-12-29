У яких регіонах найчастіше купували нові автомобілі — Finance.ua
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У яких регіонах найчастіше купували нові автомобілі

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Найбільшим ринком для нових автомобілів є столиця.
Про це повідомляє Укравтопром.
За підсумками 11 місяців 2022 року найбільшими регіональними ринками нових легковиків в Україні були:
  1. м. Київ — 10 277 авто;
  2. Дніпропетровська обл. — 2948;
  3. Київська обл. — 2537;
  4. Львівська обл. — 1867;
  5. Одеська обл. — 1687.
Ці п’ять регіональних ринків сформували 57% загальноукраїнського ринку нових авто.
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З січня по листопад поточного року в Україні було зареєстровано 34 тис. нових легкових автомобілів. За цей період найпопулярнішим автомобілем у столиці став кросовер Toyota RAV-4. Також цей автомобіль є бестселером у Київській та Львівській областях.
Лідерська позиція на ринку Дніпропетровщини належить Renault Duster. В Одеській області частіше реєструвались авто моделі Peugeot 301.
Нагадаємо, в українському парламенті зареєстровано законопроєкт № 8285, яким пропонується збільшити термін добровільної сплати штрафів з 10 до 15 днів. Також документом пропонується скасувати 30-денний термін, після якого справа передається у виконавчу службу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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