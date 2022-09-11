У яких країнах зафіксовано найшвидше зростання цін на житло у другому кварталі 2022 року — Finance.ua
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У яких країнах зафіксовано найшвидше зростання цін на житло у другому кварталі 2022 року

Нерухомість
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У яких країнах зафіксовано найшвидше зростання цін на житло у другому кварталі 2022 року
У яких країнах зафіксовано найшвидше зростання цін на житло у другому кварталі 2022 року, www.freepik.com
Компанія Knight Frank опублікувала нове дослідження Global House Price Index. Аналітики проаналізували, як змінювалися ціни на житло у другому кварталі 2022 року. Лідером рейтингу стала Туреччина.
Крім того, дослідження продемонструвало, що в середньому за рік ціни на житло зросли на 10%. Попри повномасштабний напад росії, аналітики також проаналізували на скільки подорожчало житло в Україні.

Що відбувається на ринку нерухомості у другому кварталі 2022 року

За даними дослідження, попри несприятливу економічну ситуацію, у 51 з 56 проаналізованих країн продовжує зростати вартість житла.
Вплив інфляції на&nbsp;вартість житла&nbsp;/ Інфографіка Knight Frankh
Вплив інфляції на вартість житла / Інфографіка Knight Frankh
З урахуванням інфляції до другого кварталу 2022 року у світі зафіксоване реальне зростання лише на 1,6%. Минулого року цей показник становив 6,2%.

Де найбільше зросла вартість житла

У рейтингу країн із найбільшим річним зростанням цін на житло у другому кварталі 2022 року лідирує Туреччина з показником 160,6% без урахування інфляції. Водночас із врахуванням інфляції у реальному вираженні ціни тут зросли лише на 45,9%.
Також ріст зафіксований у:
  • Словаччині — номінальне зростання на 25,5%, з урахуванням інфляції — 10,8%;
  • Чехії — номінальне зростання на 23,5%, з урахуванням інфляції — 9,5%;
  • Ісландії — номінальне зростання на 22,9%, з урахуванням інфляції — 12,9%;
  • Естонії — номінальне зростання на 21,0%, з урахуванням інфляції — 5,0%.
Світовий індекс вартості житла у&nbsp;2022 році&nbsp;/ Інфографіка Knight Frankh
Світовий індекс вартості житла у 2022 році / Інфографіка Knight Frankh

Де спостерігається зниження цін на житло

Спад цін у першому кварталі (без урахування інфляції) зафіксований у:
  • Малайзії (-0,1%),
  • Перу (-0,9%),
  • материковому Китаї (11,3%),
  • Гонконгу (-2,4%),
  • Марокко (-5,8%).
Світовий індекс вартості житла у&nbsp;2022 році&nbsp;/ Інфографіка Knight Frank
Світовий індекс вартості житла у 2022 році / Інфографіка Knight Frank

Яка ситуація в Україні

В Україні у другому кварталі ціни на житло зросли у ціні на 12% річних без урахування інфляції. Якщо враховувати інфляцію, вартість впала на 7,8%.
До речі, через розв’язання війни на території України, росію виключили з рейтингу.

Довідка Finance.ua:

  • Knight Frank — це агентство нерухомості, засноване в Лондоні. Компанія регулярно збирає дані щодо цін на нерухомість. Глобальний індекс вартості житла відстежує зміну середньої ціни на житло в 56 країнах по всьому світу;
  • індекс відстежує номінальне та реальне зростання цін у місцевих валютах.
За матеріалами:
Телеканал 24
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