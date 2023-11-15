У яких країнах планують скоротити допомогу українським біженцям — Finance.ua

У яких країнах планують скоротити допомогу українським біженцям Вчора 20:03 — Особисті фінанси

У яких країнах планують скоротити допомогу українським біженцям

У Європі, за даними ООН, зафіксовано 5,9 мільйонів українських біженців. Тимчасовий захист продовжено до березня 2025 року, але водночас деякі країни планують поступово скорочувати для біженців допомогу — урізати соціальні виплати, посилювати умови надання житла та мотивувати влаштовуватися на роботу.

Про це пише «Слово і діло».

Найбільше українських біженців перебуває у Польщі та Німеччині. Польща, як повідомили в уряді, планує наступного року поступово скасовувати соціальну підтримку для українців — сімейні пільги, безкоштовний доступ до шкіл та медичного обслуговування та інші.

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Крім того, у Польщі вже змінили деякі правила надання допомоги. Наразі українці можуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише протягом перших 120 днів з моменту приїзду до Польщі, далі потрібно покривати 75% вартості житла (але це не стосується вразливих категорій населення).

Також біженці з України мають лише 30, а не 90 днів на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

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Німеччина з наступного року скорочує виплати всім біженцям, зокрема з України. Право на соціальну допомогу претенденти на притулок зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора роки.

Крім того, Німеччина стимулюватиме переміщених осіб шукати роботу: одержувачі допомоги Bürgergeld (фінансової допомоги по безробіттю) будуть зобов’язані щонайменше раз на шість тижнів повідомляти про свої зусилля з працевлаштування. Їм також пропонуватиме роботу спеціальна агенція, у разі відмови можуть скоротити виплати.

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Чехія планує наступного року скоротити термін безкоштовного розміщення переміщених осіб із 150 днів до 120 або до 90 днів. Українським дітям також можуть скасувати окрему дату зарахування до дитсадка чи школи, і для них не створюватимуть спеціальних класів.

Ірландія хоче обмежити безкоштовне розміщення переміщених осіб з України у державному житлі трьома місяцями. Також місцевий уряд планує розглянути скорочення соціальних виплат українцям.

Інфографіка: «Слово і діло»

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