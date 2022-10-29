У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation

Нерухомість
332
У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation
У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation
Аналітичний центр Tax Foundation проаналізував податкові ставки у 38 країнах світу, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. За даними аналізу, найнижчі платежі приходять громадянам Естонії.
Варто зауважити, що в категорії податку на нерухомість Естонія займає лідируючі позиції вже 9 років поспіль.

Звіт від Tax Foundation: що враховували

У звіті від Tax Foundation проаналізували податки 38 країн: податок на майно, чисті активи, спадщина, а також податки на фінансові операції.
Також аналітики наголошують, що зараз відбувається посилення заходів щодо боротьби із приховуванням майна. В рамках співпраці представлених країн, на ринку нерухомості впроваджуються нові інформаційно-технологічні рішення, які дозволяють зробити процедуру виплат значно прозорішою.

В яких країнах найнижчі податки на нерухомість

Згідно зі звітом 2022 року, рейтинг країн із найнижчими податками на нерухомість очолили:
  • Естонія;
  • Нова Зеландія;
  • Словаччина;
  • Австралія;
  • Латвія.
Водночас найвищі податки на майно зафіксовані в Італії. За нею йдуть:
  • Іспанія;
  • Швейцарія;
  • Франція.
У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation

Податок на нерухомість в Україні

Податок на нерухомість — це фіксований платіж за земельні ділянки, будівлі, споруди, житлові та нежитлові приміщення тощо. У країнах з економікою, що розвивається, він складає до 80% усіх надходжень до місцевих бюджетів. Наразі податок на нерухомість сплачують у 130 країнах світу.
Загальна ставка податку на нерухоме майно у 2022 році становить 97,5 гривень за 1 квадратний метр. Ставка передбачена Податковим кодексом України.
Читайте також
Платниками податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок) є фізичні та юридичні особи, які володіють об’єктами площею: для квартир — понад 60 квадратних метрів; житлових будинків — понад 120 квадратних метрів; різних типів житлової нерухомості — 180 квадратних метрів.
Водночас на час воєнного стану звільненню від оподаткування підлягає нерухомість, яка розташована на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, а також житлова нерухомість, яка стала непридатною для проживання через військову агресію росії проти України.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.