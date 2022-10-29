У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation — Finance.ua

У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation Вчора 15:01 — Нерухомість

У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation

Аналітичний центр Tax Foundation проаналізував податкові ставки у 38 країнах світу, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. За даними аналізу, найнижчі платежі приходять громадянам Естонії.

Варто зауважити, що в категорії податку на нерухомість Естонія займає лідируючі позиції вже 9 років поспіль.

Звіт від Tax Foundation: що враховували

У звіті від Tax Foundation проаналізували податки 38 країн: податок на майно, чисті активи, спадщина, а також податки на фінансові операції.

Також аналітики наголошують, що зараз відбувається посилення заходів щодо боротьби із приховуванням майна. В рамках співпраці представлених країн, на ринку нерухомості впроваджуються нові інформаційно-технологічні рішення, які дозволяють зробити процедуру виплат значно прозорішою.

В яких країнах найнижчі податки на нерухомість

Згідно зі звітом 2022 року, рейтинг країн із найнижчими податками на нерухомість очолили:

Естонія;

Нова Зеландія;

Словаччина;

Австралія;

Латвія.

Водночас найвищі податки на майно зафіксовані в Італії. За нею йдуть:

Іспанія;

Швейцарія;

Франція.

Податок на нерухомість в Україні

Податок на нерухомість — це фіксований платіж за земельні ділянки, будівлі, споруди, житлові та нежитлові приміщення тощо. У країнах з економікою, що розвивається, він складає до 80% усіх надходжень до місцевих бюджетів. Наразі податок на нерухомість сплачують у 130 країнах світу.

Загальна ставка податку на нерухоме майно у 2022 році становить 97,5 гривень за 1 квадратний метр. Ставка передбачена Податковим кодексом України.

Читайте також Новий закон про захист прав інвесторів у нерухомість: як зміниться ринок

Платниками податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок) є фізичні та юридичні особи, які володіють об’єктами площею: для квартир — понад 60 квадратних метрів; житлових будинків — понад 120 квадратних метрів; різних типів житлової нерухомості — 180 квадратних метрів.

Водночас на час воєнного стану звільненню від оподаткування підлягає нерухомість, яка розташована на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, а також житлова нерухомість, яка стала непридатною для проживання через військову агресію росії проти України.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.