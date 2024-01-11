У яких країнах через страйки скасують авіа та залізничні рейси в січні — Finance.ua

У яких країнах через страйки скасують авіа та залізничні рейси в січні Сьогодні 18:16 — Особисті фінанси

Після перерви, пов’язаної з новорічними святами, в Європі починається хвиля страйків серед працівників транспортної галузі. Протести в аеропортах та на залізниці ускладнюють мобільність у кількох країнах, інформує schengenvisainfo.com

У Німеччині масово скасовуються рейси

10 січня у ФРН розпочався тривалий триденний страйк, організований профспілкою машиністів Німеччини (GDL) через непорозуміння із Deutsche Bahn щодо умов праці та оплати праці. Машиністи вантажного та пасажирського транспорту висловлюють свої протести.

Протягом періоду страйку з 10 по 12 січня Deutsche Bahn скасувала близько 80% далеких поїздів, проте будуть доступні деякі регіональні та міжміські поїзди, а також електрички близького сполучення S-Bahn.

Протести в європейських аеропортах

У Іспанії та Італії в аеропортах відбудуться протести. Співробітники служби безпеки аеропорту Аліканте-Ельче планують страйк до 14 січня з регламентованими перервами у визначені години, що може вплинути на контроль безпеки та обробку багажу. У Італії 24 січня запланований загальнонаціональний страйк громадського транспорту, який охопить метро, автобуси та трамваї. Також очікуються затримки та скасування авіарейсів через страйк авіадиспетчерів з 13:00 до 17:00.

Очікуються страйки у Франції

Французькі залізничні профспілки SudRail і CGT des Cheminots, хоча утримались від страйків під час різдвяних свят, можуть відновити протести після закінчення відпусткового сезону через суперечки щодо оплати праці працівників.

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