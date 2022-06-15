У Windows 11 повернуть “фішку” Windows 10 — Finance.ua

У Windows 11 повернуть “фішку” Windows 10

Пошук Windows інтегрований у панель завдань, але між версіями системи є різниця. У Windows 10 можна клацнути на пошуковий бокс у лівому нижньому куті панелі завдань. У Windows 11 з’явилася нова іконка пошуку.

За замовчуванням вона виводить програми, що використовуються, а також контент із Microsoft Bing. Проте Microsoft готується повернути пошуку звичний вигляд.

За скріншотом, який надало видання Windows Latest, видно, що компанія повертає панель пошуку з Windows 10, але відповідно до дизайну Windows 11 та WinUI 3.0.

Нажаль, не можна клацнути правою кнопкою миші по рядку пошуку, щоб змінити налаштування. Зазначається, що нова панель пошуку знаходиться на стадії тестування, і поки що невідомо, коли вона почне розгортатися для користувачів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.