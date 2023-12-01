У WhatsApp з’явилася важлива функція приватності, якої не вистачає в Telegram — Finance.ua
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У WhatsApp з’явилася важлива функція приватності, якої не вистачає в Telegram

Фондовий ринок
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У найпопулярнішому месенджері в світі - WhatsApp — з’явилася нова опція, яка дозволяє обмежувати доступ до особливо важливих переписок спеціальними паролями. З нею месенджер Цукерберга стане трішки надійніше.
Функція «Закриття чатів» була доступна з травня 2023, а тепер до неї доєднались «секретні коди». Вони забезпечують ще один рівень захисту на випадок, якщо хтось отримає доступ до вашого телефону або ви використовуєте пристрій разом з кимось іншим.
Як відзначають розробники, секретний код — це унікальний пароль. Він відрізняється від того, який використовується для розблокування смартфона, і забезпечує закритим чатам додатковий захист.
За матеріалами:
borgexpert
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