У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом — Finance.ua

У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом

У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом

За прогнозами одного з найбільших банків США Wells Fargo, євро може зрівнятися із доларом протягом місяця внаслідок дедалі більшого розриву між обліковими ставками та економічним зростанням у США та Європі.

Про це валютний стратег банку Ерік Нельсон розповів в інтерв’ю Bloomberg

Якщо це зрештою станеться, то долар та євро зрівняються у вартості вперше за два десятиліття. У вівторок євро котирувалося на рівні 1,04 долара після триденного падіння.

У середині травня курс євро досяг п’ятирічного мінімуму. Цьогоріч валюта ослабла на 8% проти долара внаслідок агресивного посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, що підштовхнуло відсоткові ставки в США до значно вищих рівнів, ніж у Європі.

Прогноз Wells Fargo враховує, зокрема, поширені припущення щодо підвищенням ФРС ключової ставки відразу на 75 базисних пунктів, що має підштовхнути долар до найвищого рівня за останні два роки.

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«Посилення долара відбулося швидше, ніж ми очікували», — розповів Нельсон. — На нашу думку, питання паритету — це радше питання «коли», ніж «якщо»".

Зниження курсу євро до долара є, зокрема, прагненням інвесторів уникати ризиків та інвестувати в умовно більш «безпечні» активи. Причому тенденція може продовжитися, оскільки прибутковість облігацій Мінфіну США зростає, а інвестори й надалі виходять із ризикових активів.

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