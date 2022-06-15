У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом

15.06.2022, 10:25Валюта
3015
У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларомУ Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом
За прогнозами одного з найбільших банків США Wells Fargo, євро може зрівнятися із доларом протягом місяця внаслідок дедалі більшого розриву між обліковими ставками та економічним зростанням у США та Європі.
Про це валютний стратег банку Ерік Нельсон розповів в інтерв’ю Bloomberg.
Якщо це зрештою станеться, то долар та євро зрівняються у вартості вперше за два десятиліття. У вівторок євро котирувалося на рівні 1,04 долара після триденного падіння.
Читайте також
У середині травня курс євро досяг п’ятирічного мінімуму. Цьогоріч валюта ослабла на 8% проти долара внаслідок агресивного посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, що підштовхнуло відсоткові ставки в США до значно вищих рівнів, ніж у Європі.
Прогноз Wells Fargo враховує, зокрема, поширені припущення щодо підвищенням ФРС ключової ставки відразу на 75 базисних пунктів, що має підштовхнути долар до найвищого рівня за останні два роки.
Читайте також
«Посилення долара відбулося швидше, ніж ми очікували», — розповів Нельсон. — На нашу думку, питання паритету — це радше питання «коли», ніж «якщо»".
Місце для вашої реклами
Зниження курсу євро до долара є, зокрема, прагненням інвесторів уникати ризиків та інвестувати в умовно більш «безпечні» активи. Причому тенденція може продовжитися, оскільки прибутковість облігацій Мінфіну США зростає, а інвестори й надалі виходять із ризикових активів.

Дізнатись актуальну інформацію про курс валют на Finance.ua

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.