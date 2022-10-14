У Volvo показали флагманський електрокросовер — Finance.ua
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У Volvo показали флагманський електрокросовер

Технології&Авто
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У Volvo показали флагманський електрокросовер
У Volvo показали флагманський електрокросовер, Фото: Volvo
У Volvo офіційно презентували новий Polestar 3. Перший кросовер від електричного підрозділу шведської марки вже доступний для замовлення за ціною від 85 300 до 91 300 доларів, але його виробництво в США та Китаї розпочнеться лише наприкінці 2023 року.
Про це повідомляє офіційний сайт бренду.
Polestar 3 — п’ятимісний середньорозмірний кросовер преміум-класу. Електрокар побудований на платформі, яку також використовуватиме новий Volvo XC90. Його конкурентами стануть Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes-Benz EQE і Tesla Model X.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Розміри Polestar 3 2023:
  • довжина — 4900 мм;
  • ширина — 2120 мм;
  • висота — 1614 мм;
  • колісна база — 2985 мм.
Дизайн кросовера раніше вже був розсекреченим і не став сюрпризом. У авто елегантний силует із похилим дахом і вигнутою віконною лінією. У нього тоненькі діодні фари та ліхтарі, а заднє скло прикрите великим спойлером.
Салон Polestar 3 виконаний у лаконічному скандинавському стилі, а в обробці використані екологічно чисті матеріали. У кросовера невелика віртуальна панель приладів і великий 14,5-дюймовий тачскрин портретного формату. Мультимедіа, до речі, базується на Android. Об’єм багажника становить 484 — 1411 л.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Базова комплектація Polestar 3 включає панорамний дах, 21-дюймові диски, підігрів керма та всіх сидінь. Серед опцій є проєкція на лобове скло, акустика Bowers&Wilkins із 25 динаміками, паркувальний автопілот і система напівавтономного водіння розробки NVidia.
Електромобіль Polestar 3 запропонують у двох повнопривідних версіях на 489 і 517 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5 та 4,7 с відповідно.
Акумуляторна батарея ємністю 111 кВтг забезпечує запас ходу 600 км. Зарядити електрокар Volvo у швидкому режимі на 80% можна за 30 хвилин.
За матеріалами:
Forbes.ua
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